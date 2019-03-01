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光學股題材匯集 2月來這幾檔漲很大

2019-03-01 16:29經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股大盤指數2月上漲456.91點，漲幅4.6%。 圖／聯合報系資料照片
台股大盤指數2月上漲456.91點，漲幅4.6%。 圖／聯合報系資料照片
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台股大盤指數2月上漲456.91點，漲幅4.6%，統計漲幅逾10%的個股有264檔，其中15檔漲幅逾30%；光學股在各類題材匯集，漲勢相對整齊，金豬年開紅盤以來，玉晶光（3406）漲幅達41.59%，領先族群個股，股王大立光漲幅則達15.34％。

統計2月以來各上市櫃公司股價表現，大綜2月漲幅高達67.51%，漲幅居冠，漲幅逾5成的則包括建榮、廣明；四維航、尚志、艾美特-KY、玉晶光等4檔的漲幅則是超過4成；漲幅逾3成的有和鑫、興能高、奇鋐、新鉅科、燿華、東華、聯昌、慧智等8檔。

光學股應用涵蓋智慧手機、醫療、工業4.0、物聯網、機器人等，MWC開展，炒熱智慧手機折疊機、5G等題材，法人看好多鏡頭商機，大立光、玉晶光、新鉅科、中揚光等光學股可望受惠，進一步推升各相關個股的表現；玉晶光、新鉅科2月漲幅亮眼之外，大立光、聯一光、今國光、揚明光，漲幅也逾10%。

台股大盤2月漲幅4.6%，收在10389.17點，群益長安基金經理人王耀龍表示，2月受到美國費城半導體大漲激勵，加上中美貿易戰朝向正向發展，市場氛圍轉趨樂觀，美國今年升息次數減少，加上外資期貨多單仍處高檔，台股表現樂觀，推估在中美貿易談判明朗後，大盤將持續上揚。

他指出，雖然台積電法說釋出半導體需求趨緩且下修第1季展望，但在跌深且具現金殖利率效應下，具長線成長趨勢的電子龍頭股與受惠漲價概念股仍值得留意；電子股可布局5G、AI、Data Center、散熱及汽車電子等產業發展前景較佳，部分個股仍可逢低布局。

王耀龍表示，AMD 伺服器EPYC搭配台積電7nm製程，產品效能大幅提升，相關概念股值得留意；半導體與IC設計在今年第1季落底，目前仍可逢低承接。

玉晶光個股
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