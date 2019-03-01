MSCI助A股吸引活水 法人看好連動陸股ETF

2019-03-01 13:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



MSCI大幅度提高A股權重，將分三階段把A股的納入因數從5％增加至20％，市場估計將吸引資金活水進駐，法人強調，外資將成為牽動陸股表現的重要關鍵，預期下半年的資金行情將是推升陸股的重要動能，對國內發行的陸股ETF來說，長線具有正面影響，但提醒短線要留意利多實現的反壓。

國際指數編制公司明晟（MSCI）今（1）日宣布增加中國A股在MSCI指數中的權重，把A股的納入因數從5％增加至20％，分別在今年5月、8月和11月逐步提升，預計在 5 月先調升大型 A 股權重至 10%，8月再升至 15%，今年 11 月將達 20%。

市場預估MSCI 調高A股權重，將吸引資金進駐，元大投信MSCI A股研究團隊指出，A股在去年納入MSCI後，今日宣布今年納入比重將分三階段提高至20%，符合市場預期，今年陸股表現將受到外資的牽動，下半年資金行情可期，將可望成為主要推升動能。

仲英財富分析師陳唯泰表示，MSCI把A股納入因數從5％增加至20％，長線來看，有助資金進入A股，推升陸股行情表現，對台灣發行的陸股ETF來說，長線具有正面影響，不過，短線則是要留意上漲利多實現可能會有反壓出現，但長線來說則是看好。

根據統計，國內發行近20檔陸股ETF，分別隨著MSCI、富時調整A股成分股， A股權重調高到20%，法人看好相關ETF可望受惠，包括元大MSCI A股、國泰富時中國A50、國泰中國A150、復華FH滬深、中信中國50、台新MSCI中國等連動陸股的ETF值得留意。