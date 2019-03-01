MSCI擴大A股權重 法人：台股影響不大

2019-03-01 11:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



國際指數編制公司明晟（MSCI）今（1）日宣布增加中國A股在MSCI指數中的權重，將A股納入因數由5%提高至20%，法人認為，MSCI權重調整自2/27盤後生效，台股下周一（3/4）雖面臨權重調整及A股權重再拉高的雙重因素衝擊，但影響不大，預期大盤將呈現震盪，以個股表現為主。

MSCI大幅度提高A股權重，將分三階段把A股的納入因數從5％增加至20％，分別在今年5月、8月和11月逐步提升，預計在 5 月先調升大型 A 股權重至 10%，8月再升至 15%，今年 11 月將達 20%。

仲英財富分析師陳唯泰今日指出，A股權重再提高，短線上要注意利多實現的賣壓，但長線來看，有助資金進入A股，加上在美中貿易協商中，也有討論外資開放投資事宜，也有助陸股的表現。

台股金豬年開盤以來大盤指數往上攻堅，順利站穩萬點之上，周三盤後MSCI權重調整生效，終場指數收在10389.17點，金豬年以來漲幅4.6%；MSCI2月12日公布，台股在全球標準型指數、亞洲（日本除外）指數、新興市場指數權重都獲得調升，分別調高0.01個百分點、0.02個百分點、0.03個百分點，調整後權重達1.31%、12.78%。11.02%。

雖然台股權重獲得調高，陳唯泰認為，MSCI本季度對台股的調整是明升暗降，對台股來說並沒有那麼好，主要是調高權重的個股僅4檔，但調降權重的個股中不乏權值股，因此，MSCI權重調整，對台股指數幫助不大。

他表示，台股下周一開盤，雖有調整後權重生效，及提高A股權重兩大因素的衝擊，但對台股大盤的影響不大，值得留意的是權重調高個股，例如上海商銀是否會出現利多實現的可能。

陳唯泰預期，下周台股以震盪格局，個股表現為主，由於財報陸續公布，可留意獲利表現佳的個股，由於金豬年開盤以來呈現反彈，已衝至短壓區，在技術性的反壓下，下周仍將面臨賣壓。