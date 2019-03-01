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川金破局分析：金早知談判不會成 川普誤會大又被耍

軋空行情起 12檔個股鳴槍開跑

2019-03-01 10:22經濟日報 記者黃力╱即時報導

隨2019第1季季底將至，上市櫃公司陸續公告股東會日期，台股也將面臨股東會前的融券回補潮。篩選出最後融券回補日為三月底或四月初的12檔個股，如美律、南亞科、揚明光等，或為軋空行情鳴槍響起的第一批跑者。

投資人融資買進的股票是作為證券商或證金公司之擔保品，證券商或證金公司再以融資擔保品供融券投資人賣出，因此公司在股東會前2個月左右，須將做空的融券回補，以便排除股權上的爭議，編製有權利參加股東會的與會者名單。

所以，在相關規定下，若交易市場中有過多的融券需要回補，就可能會因為使用融券放空的投資人紛紛搶買而形成一段走升行情。

就目前個股狀況，券資比來到40%者有美律、南亞科，達30%者有揚明光、中櫃、瑞儀，而達威、金居、京鼎、精材、力旺、東鹼、萬潤也有10%以上的券資比。

此外，若從標的成交張數和融券餘額的張數來看回補力道的強弱，上述所提個股近10日平均融券餘額張數佔近10日平均成交張數的比重皆有逾40%以上；若再進一步觀之，達威在此項數據高達389%，美律、中櫃、力旺、萬潤則有70%以上，顯示近期若有軋空行情出現，股價靠融券回補構成的推升動力不可小覷。

法人表示，軋空的延續，不外乎要觀察個股資券變化、主力籌碼，法人的進出動向也會影響該股軋空熱度。從台股表現來看，今年加權指數關關難過關關過，伴隨量能大增，1月中突破季線，接下來也於2月站上半年線，雖近幾個交易日遇年線反壓，指數回測5日均線，但現階段而言，還未有利空澆熄台股目前走勢；在此情況下，如果企業獲利表現佳，股價逐步墊高，法人也買超進補，則緊接著的融券回補不僅將軋做空者，也軋空手者。

融券股東會個股
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