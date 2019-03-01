親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

他點名陳吉仲：不要我們拚訂單 你在後面耍官威扯後腿

告別8年戀情！李沛旭認分手蔡淑臻

高殖利率低本益比 法人看這12檔個股可參考

2019-03-01 10:20經濟日報 記者黃力╱即時報導

股市看回不回，持續上揚，氣勢頗盛，然而行情能走多久沒人敢保證，但可以肯定波動幅度將高於以往；因此，以取得配息為主要收益來源的價值型投資法仍受歡迎。據統計，已連10年發放股利，近3年現金殖利率大於5%，且目前本益比為15左右，如亞弘電、敦陽科、福懋科等12檔個股，或為資金駐足之處。

目前各國中央銀行在短期內未有加速緊縮貨幣的動作出現，投資金流因而較去年底活躍，帶動股市等風險性資產的價格攀升，不過在多數金融商品今年以來呈現投資正報酬的同時，價格波動幅度也逐漸提高，即可見因經濟景況仍處曖昧不明的態勢，投資方且戰且走，一旦有風吹草動，則縮手得快，使行情備受擾動。

台股部分，有著4.5%左右的高現金殖利率優勢，一向是外資和壽險青睞的市場，近期新政策出檯，開放上市櫃公司可多次配息，不僅增加了一項資金長線挹注企業的誘因，也讓穩定配息的企業能見度大增，吸引更多投資目光。

從目前已公告股利政策的企業來篩選，包括亞弘電、敦陽科、福懋科、漢平現金股利殖利率來到7%以上，艾訊、光寶科、零壹、百容、超豐、神基、瑞穎有6%以上，勝一則有5%。上述個股最近3年不僅達到現金股利殖利率5%的標準，也有連續10年發放股利至今的紀錄，表現穩定。再從股價來判斷，目前本益比維持15左右，相對不高。

法人提醒，高殖利率股屬熱門題材之一，有資金避風港之稱，不過投資人在尋找標的時，要留意高殖利率的財務表現也可能因業外收益等一次性認列而出現，易成短線炒作題材，所以仍要分析該企業過往和前景的營運情形；另外，也須觀察買進賣出時點及填息狀況，要是一不注意，可能會賺了股息卻賠了價差，不可不慎。

高殖利率股利配息
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

零股淘金 金融股超人氣

2019-02-28 23:57

高股息概念 市場寵兒

2019-02-28 22:57

15家金控零股 市值逾75億元

2019-02-28 23:32

就市論勢／食品、遊戲族群 可留意

2019-02-28 22:51

BDI崩跌至低點後 近一周小漲2.2%

2019-03-01 10:03

第2季行情恐波動 法人看好這三檔卡穩健

2019-03-01 09:21

投信、集團作帳行情燒

2019-02-28 23:29

零股交易熱絡 四年成長30%

2019-02-28 23:29

熱門文章

不是大立光！ 最受歡迎零股致富七成都靠金融股

2019-02-28 16:38

高股息概念 市場寵兒

2019-02-28 22:57

前2月外資買超台股逾千億 最愛這10檔

2019-02-28 12:24

別管半導體了 5G物聯網面板逆勢成長

2019-02-28 10:45

零股淘金 金融股超人氣

2019-02-28 23:57

15家金控零股 市值逾75億元

2019-02-28 23:32

零股股東站出來 十五家金控逾150萬人錯當壁紙太可惜

2019-02-28 16:39

台股四大利多 暖暖3月天

2019-02-28 23:57

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top