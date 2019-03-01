高殖利率低本益比 法人看這12檔個股可參考

2019-03-01 10:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



股市看回不回，持續上揚，氣勢頗盛，然而行情能走多久沒人敢保證，但可以肯定波動幅度將高於以往；因此，以取得配息為主要收益來源的價值型投資法仍受歡迎。據統計，已連10年發放股利，近3年現金殖利率大於5%，且目前本益比為15左右，如亞弘電、敦陽科、福懋科等12檔個股，或為資金駐足之處。

目前各國中央銀行在短期內未有加速緊縮貨幣的動作出現，投資金流因而較去年底活躍，帶動股市等風險性資產的價格攀升，不過在多數金融商品今年以來呈現投資正報酬的同時，價格波動幅度也逐漸提高，即可見因經濟景況仍處曖昧不明的態勢，投資方且戰且走，一旦有風吹草動，則縮手得快，使行情備受擾動。

台股部分，有著4.5%左右的高現金殖利率優勢，一向是外資和壽險青睞的市場，近期新政策出檯，開放上市櫃公司可多次配息，不僅增加了一項資金長線挹注企業的誘因，也讓穩定配息的企業能見度大增，吸引更多投資目光。

從目前已公告股利政策的企業來篩選，包括亞弘電、敦陽科、福懋科、漢平現金股利殖利率來到7%以上，艾訊、光寶科、零壹、百容、超豐、神基、瑞穎有6%以上，勝一則有5%。上述個股最近3年不僅達到現金股利殖利率5%的標準，也有連續10年發放股利至今的紀錄，表現穩定。再從股價來判斷，目前本益比維持15左右，相對不高。

法人提醒，高殖利率股屬熱門題材之一，有資金避風港之稱，不過投資人在尋找標的時，要留意高殖利率的財務表現也可能因業外收益等一次性認列而出現，易成短線炒作題材，所以仍要分析該企業過往和前景的營運情形；另外，也須觀察買進賣出時點及填息狀況，要是一不注意，可能會賺了股息卻賠了價差，不可不慎。