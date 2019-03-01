BDI崩跌至低點後 近一周小漲2.2%

2019-03-01 10:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



波羅地海乾貨指數 （BDI）出現過去35 年以來最糟糕開春表現。BDI指數在近期一個月內爆跌42%，更創下近 2 年半來最低水平，最低報價來到 595 點，本周運價略為止跌回升，近一周漲幅2.2%，市場看好3月份運價有望止跌回升。

法人分析，國內經營散裝船的業者包括裕民（2606）、中航（2612）、新興（2605）、台航（2617）、四維航(5608)、F-慧洋(2637)及正德(2641)等業者，由於這波運價跌幅很快，還好國內的散裝船業者在去年底陸續完成年度換約，除非運價一直維持低檔，反則影響還不會顯現。

BDI自2008年5月最高峰11793點，崩跌掉到2016年2月的290點，雖然去年曾回到1700點，但上個星期又跌到635點，BDI的走勢也讓散裝船業近年都不敢再造船，法人認為，市場供需逐漸恢復平衡。

隨著BDI走跌，大家對今年營運展望相對保守，由於運價指數是短期間內急跌，去年大部分到約的船舶也陸續換約，目前就是現貨船的部分影響較大，全年的影響則要看這波散裝船在低檔的時間。

市場傳出，巴西淡水河谷（Vale）多處礦場作業因上月水壩崩塌事件作業停擺，導致全球鐵礦砂市場大亂，傳出必和必拓（BHP Group）等礦商無力提高產能補足供應缺口；航運專家指出，原物料大漲，再加上持續觀察礦場陸續供應恢復後，這波BDI走勢表現。