油價下跌效應 航運股可望受惠

2019-03-01 10:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



去年下半年以來國際油價崩盤跌勢，速度太快，所以今年國內的運輪業今年第1季有望開始反應，長榮航（2618）受惠會較明顯，華航（2610）才剛解決榮資糾紛，油價下跌的效益還是可期；貨櫃輪的長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615），還有其餘的運輸業者包括公車、路線運輸業者都將受惠。

國際油價去年出現戲劇性變化，年初一路上漲創波段新高後，下半年開始回檔出現崩盤走勢，再度跌破所有專家眼鏡；法人估，油料對航空業的影響最直接，華航、長榮航去年受到油價大漲，年成本增加近百億元，隨著這波油價下跌所有跟運輸業有關的業者都樂見其成。

去年上半年國際油價不斷上揚，布侖特油價一度飆升到每桶85美元，去年10月中旬油價開始回檔，雖然今年略出現反彈，然而根據海運業者評估，只要原油約每桶價格不突破75美元，今年的獲利會比年初回升。

貨櫃輪也是用油量大的業者，今年第1季是傳統淡季，原本陽明、長榮第1季載貨的壓力就很大，而且貨櫃輪也是航班很固定，所以油價走低對於營運面的效益也會開始顯現。

航空用油占成本第1名，2018年油價飆漲，華航、長榮航都約占成本都突破3成，法人推估，華航一年用油約1800萬桶，而長榮航用油量1472萬桶，油價下跌的效益會在第1季反應，推估華航一個月油料支出約減少10億元，長榮航油料成本則省下8億餘元。