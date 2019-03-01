第2季行情恐波動 法人看好這三檔卡穩健

2019-03-01 09:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



企業數位轉型，需求漸增，帶旺精誠（6214）、零壹（3029）、敦陽（2480）等資訊服務商，去年全年營收皆較前一年出色。資訊服務商相關個股，走勢穩健，法人認為，第2季看起來行情會有波動，這類公司獲利穩定，股價表現較不會大起大落，可觀察其現金殖利率，選擇挹注。

去年10月股災，資訊服務商相對抗跌；精誠、零壹、敦陽和凌群（2453），股價自去年12月起緩步爬升。今年，法人認為，數位轉型AI化需求漸增，前瞻計畫、大數據和雲端運算應用普及，加上洗錢防制和資安法令要求帶動，可望對資訊服務商本業持續獲利，帶來正面挹注，要關注數位轉型的實質貢獻。

精誠自前年開始布局「數位轉型AI化」，效益漸顯現，今年要直接進到各行業應用，協助客戶發展出第二條成長曲線，優化客戶的競爭力與成長性。精誠業績表現穩，展望今年，雖大環境不好，不過他們對公司前景樂觀。精誠表示，今年重點在於「四雲」和「5A」兩應用。

零壹因應市場多元需求，以及布局大數據、AI、雲端等應用，成立羽昇國際和朔宇科技兩子公司；受惠網路暨資安、雲端服務強勁成長，去年營運升溫，今年效益仍持續發酵。

敦陽去年接獲中國大陸半導體廠商訂單，加上跟著台商拓展東南亞市場的新廠系統建置的訂單，整體營運較前年更佳。今年，敦陽持續推出新應用，同時和AI美商Synergies合作推出的「AI反洗錢解決方案」，完成概念認證，預計今年效應會逐漸發酵。