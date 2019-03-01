觀光股具題材 放長線需關注現金殖利率

2019-03-01 09:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



去年政府兩波暖冬旅遊方案，帶旺觀光旅遊類相關業者業績成長。展望第2季，法人認為，去年第4季受惠政策，相關企業營收都有挹注的現象，整體狀況不錯，但第2季是不是會好，需要看一下其題材發酵，是不是真正有賺到錢，若現金殖利率高，放長線可以考慮。

傳統來說，第1、第3季為觀光股旺季，第2季為相對淡季，若此階段企業營收、獲利還有正成長，對下半年業績會有支撐。法人指出，這類個股本身穩定，不太會大波動，若產業景氣變化不大，殖利率就是最重要指標，另第2季會陸續公布今年現金股利，每年若有不錯的配息率，可考慮長期持有。

眾多類股中，最受關注為爭奪股王的美食-KY（2723）和瓦城（2729）。美食-KY走出去年陰霾，重振旗鼓，法人預估其每股純益（EPS）將逼近10元，今年可望重拾賺一個股本的實力；瓦城則在加速拓點效益帶動下，今年亦有機會挑戰EPS優於去年。

美食-KY挺進中國大陸市場，為其美食營收占比最高的市場，今年漸擺脫外部因素干擾，年減幅度改善；美國市場部分，其上半年亦計畫在美國聖地牙哥、舊金山、西雅圖、德州等地開門市，拓展規模，第2季位於北加州的中央工廠，將開始投產。法人認為，北加州工廠投產，可望為其營收成長添柴火。

瓦城（2729）今年持續展開拓點計畫，新品牌、新開店力道也會持續增強，目標開設25到30家新店點，展店速度會比去年更快，以刺激來客數、營收再攀高峰。瓦城第七個自主研發新品牌「YABI KITCHEN」，第一間店在今年1月24日於微風南山對外營運後，成為集團拓展年輕客源的一大新動能。