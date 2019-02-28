搞錯沾光概念股 市場上還發生過哪些烏龍？

2019-02-28 17:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台股交易市場出現「張飛打岳飛」案例其實屢見不鮮，鬧出的市場烏龍也從未少過。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook

大同集團旗下尚志半導體（3579）近來無故飆漲，市場推測主因是另一集團子公司「尚志資產開發」公告將配發每股126.13元現金股利，投資人聞風而至，卻可能是「張飛打岳飛」，類似的案例其實屢見不鮮，鬧出的市場烏龍也從未少過。

分析師表示，雖然同為集團子公司，但尚志半導體主要生產半導體矽晶圓，同時轉投資太陽能矽晶圓廠綠能，繳出的營運成績並不理想，去年前3季歸屬母公司淨損9.39億元，每股虧損8.12元，「想也知道怎麼可能配這麼多？」決議配發高額股利的是未掛牌的「尚志資產開發」，類似的市場烏龍層出不窮。

回顧去年8月，知名分析師郭明錤點名看好金屬沖壓件廠聯德控股-KY（4912），卻有不少投資人誤認為另一電源廠聯德電子（3308），意外推升聯德股價衝至漲停。

而在更早之前，2017年昇陽光電、新日光和昱晶等太陽能電池廠三合一案，由於合併溢價幅度介於二成到四成之間，頓時吸引套利買盤簇擁，卻也有股民搞烏龍，錯把馮京當馬涼。

前年10月17日，有投資人在社群網站上自述，本來開盤是要追買昇陽光電，卻因一時不察，買成營建股的的昇陽（3266），而且全數成交在漲停價，直接套在最高點。

回顧當日盤勢，昇陽建設在開盤32秒後直攻漲停，共有513張成交在漲停價12.65元，總成交量1,895張，比前一日的225張暴增，顯見確實有不少人可能買錯股票。當天昇陽建設終場以11.7元作收，留下一根巨量長黑K棒，若是不慎買錯的投資人，等於一張現賠近千元。

除了這二家「昇陽」，市場上其實還有一家昇陽半導體（8028），早年也有「力麒、利奇、立錡」傻傻分不清楚的笑話，公司名稱像多胞胎，投資人確實不可不慎。

一位股市老手指出，撇除「錯把馮京當馬涼」的個案，部分投資人正是看準可能會發生的烏龍情況，「哪裡熱鬧哪裡去」，紛紛搶進這些個股希望藉機套利，但在激情過後，股價總要回歸基本面，就比誰跑得快，免得淪為最後一隻老鼠。

他也回憶，在那台灣錢淹腳目的年代，台股氣勢如虹，尤其企銀股、壽險股更是市場寵兒，只要股號「28」開頭的齊亮紅燈，一些菜籃族眼看買不到，就轉向搶進緊鄰在旁、股名也帶有「企」字的資產股萬企（2701），接著「27」開頭的觀光類股也雨露均霑，但其實彼此之間根本毫無關聯。

時至今日，這種跟漲效應仍然存在，最為人熟知的應是被稱為「朱立倫概念股」的倫飛電腦（2364），只要傳出他有任何新動向或好消息，倫飛股價也必不寂寥，從他擔任行政院副院長、當選新北市長、競選總統大位等歷年經驗，屢試不爽。

但說到底，這樣的市場現象也非台灣獨有，尤其陸股更是不乏「攀親帶故」的趣聞。

例如2016年11月，美國總統選戰如火如荼之際，有媒體預測最後將由川普獲勝，音似川普致勝的「川大智勝」頓時吸引買盤簇擁，而在另一方面，「希拉蕊阿姨」西儀股份則應聲大跌。

2017年10月，中共19大新一屆中央政治局常委人選才剛底定，一檔和新任常委王滬寧同名的創業板股票「滬寧股份」當日午後即爆量漲停，創下八個月以來新高股價，直至收盤前才逐漸冷靜，終場上漲6.01%，但實際上，這家電梯零件製造商與王滬寧並無關係。

又如去年2月，中共中央提議修憲刪除國家主席連任限制，此舉被解讀是替現任國家主席習近平鋪路，逐步邁向長年攬政的權力頂峰。儘管有何影響猶未可知，陸股卻是未演先轟動，股民瘋炒「帝王」概念股，只要和相關字詞沾上邊的個股，全都雞犬升天。

回顧去年2月26日陸股行情，只要企業名稱和「帝王」字詞有關的個股，都受到股民一定程度的追捧，其中又以深圳上市的雄帝科技表現最為突出，盤中爆量飆漲超過9%，終場上漲7.36%。

此外，威帝股份盤中一度漲近7%，終場上漲4.43%；煌上煌漲2.93%、帝王潔具漲1.87%、華帝股份漲1.74%，就連被解讀為恭迎皇帝大駕的「迎駕貢酒」也漲了2.08%。

由此來看，這種押寶沾光概念股的行為，市場投機者仍樂此不疲，但總歸還是那句耳熟能詳的廣告詞，「投資一定有風險」，凡事都要量力而為。