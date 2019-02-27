第一金法說 獲利動能恢復

2019-02-27 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



第一金（2892）於2月27日舉辦2018年全年營運說明之法說會，會中公布2018年該公司稅後淨利為新台幣173.32億元，較2017年成長12.3%，子公司一銀擺脫前一年慶富造船的呆帳影響，恢復其獲利動能之角色，盈餘較2017年成長15.8%。

2018下半年因股票市場震盪下行，證券子公司之獲利表現轉弱，投信及AMC子公司獲利則較前一年成長。總計2018年累計每股盈餘上揚至1.40元。