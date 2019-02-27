南亞科擬配息7.15元、殖利率11.5% 將擴大招募研發人才

2019-02-27 17:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



南亞科(2408)董事會今(27)日通過擬配發現金股利7.15365144元，現金殖利率約11.5%，配息率55%，今年研發及一般性資本支出預算，以不超過43億元為上限，加計先前通過的20奈米製程技術轉換資本支出預算尾款約63億元，預估今年度合計資本支出預算以不超過106億元為上限，今年將擴大辦理研發人才招募，職缺包含IC設計、電路佈局、電腦輔助設計、先進製程開發、製程整合及人工智慧技術應用等類別。

南亞科表示，為留任優秀人才及維護公司信用及股東權益，去年11月起分二階段實施庫藏股計劃，分批在公開市場買回在外流通股份，合計買回7萬136張，佔已發行股份總數2.26%；今日董事會決議買回股份減資基準日為2月27日，買回股份中的5萬136張將辦理註銷，減資比率為1.62%，減資後股本為305.34億元。

南亞科去年營收847.22億元，年增54%，創歷史新高；營業毛利率55%、營業利益率46.5%，「雙率」皆創新高，稅後純益393.6億元，每股純益12.8元，主要貢獻來自於市場環境有利，及製程技術及產品升級加上位元出貨量成長；董事會通過2018年員工酬勞為17.4億元，較2017年員工酬勞13.64億元高。

展望今年，南亞科指出，全球經濟放緩、美中貿易紛爭、關稅提高造成供應鏈調整及CPU短缺影響，預期上半年DRAM市況保守。因應市況變化，今年將持續優化產品組合，提高產品附加價值及解決方案予客戶。

南亞科表示，將持續推廣DDR4產品線至消費型及資料中心伺服器市場，且陸續推出一系列低功率產品LPDDR4X等主流產品強攻智慧型手機、智慧穿戴、智慧語音、低耗能手提電腦、及高速SSD等應用市場以優化產品組合，期能成為智慧世代最佳記憶體夥伴。

南亞科強調，長期專注在記憶體產品的研發與製造，DRAM記憶體正是現今社會邁向智慧時代的關鍵元件，記憶體產品多元化的應用，包括智慧城市、智慧家庭、智慧辦公室、無人車、物聯網、雲端及人工智慧(AI)等，都缺少不了記憶體這項關鍵性零組件。

南亞科說，在下世代製程技術發展，除已取得美光科技1X/1Y奈米製程技術授權的選擇權外，同時自主研發的10奈米級製程技術均符合預期進度；今年將持續強化先進製程開發、產品多元化應用及下世代記憶體產品設計，擴大辦理研發人才招募，今年職缺包含IC設計、電路佈局、電腦輔助設計、先進製程開發、製程整合及人工智慧技術應用等類別。