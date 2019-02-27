MSCI權重盤後生效台股收跌2.38點 三大法人買超19.82億

2019-02-27 15:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股27日大盤指數終場收在10,389.17點，下跌2.38點，成交量1,331.36億元。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影 分享 facebook 台股今（27）日開低震盪，盤後MSCI權重調整生效，最後一盤成交量爆出280億元，縮小指數跌幅，終場以10,389點作收，小跌2.38點，成交1,331.36億元，周線連3紅，月線連2紅，上漲456.9點，漲幅4.6%；三大法人買超19.82億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超45.24億元，投信賣超12.11億元，自營商賣超（合計）13.3億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.15億元，自營商（避險）賣超2.15億元。

台股今日以10,385.81點小跌開出，早盤一度翻紅至10,403.05點，權值股台積電表現較弱，尾盤跌幅縮小，以239元，下跌0.5元作收，大立光開低收紅，以4,360元作收，鴻海則是紅翻黑，收在72.7元，下跌0.1元。

MSCI盤後將調整權重，盤中賣壓加大，最後一盤爆出280億元成交量，上海商銀、群創等爆量上揚，拉升指數降低跌點，終場收10,389.17點，跌幅0.02%；周線連3紅，周線上漲66.25點，漲幅0.64%；月線連2紅，月線上漲456.9點，漲幅4.6%。