抱股過長假？法人：資金有利多方、抱股OK

2019-02-27 10:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



第一金投顧董事長陳奕光分析，27日盤勢多空因素包括二二八長假在即，投資人觀望，指數有點漲不動現象，且指數面臨前波10,400股災跳空缺口，在沒有補量下，突破不易此一壓力區。圖／ingimage 分享 facebook 美國聯準會（Fed）主席鮑威爾重申會「耐心」等待升息時機、部分數據顯示美國經濟有趨緩跡象，使得美國四大指數震盪走低。台股今（27）日則受到二二八長假效應、獲利了結，開盤指數下挫。

第一金投顧董事長陳奕光分析，今日盤勢多空因素包括二二八長假在即，投資人觀望，指數有點漲不動現象，且指數面臨前波10,400股災跳空缺口，在沒有補量下，突破不易此一壓力區。

但今日收盤，MSCI季度調整權重將生效，這次台股在三大指數的權重皆獲得調升，估計可以吸金39億元的被動式資金流入，陳奕光估計，今日勢盤可能「先下後上」，最後一盤有拉尾盤的可能，而3月加權指數則有望攻過年線。

陳奕光表示，就國際局勢來看，美國鮑威爾示警，國際局勢沒有預期樂觀，美股震盪收小黑；而第二次「川金會」將上場，則將牽動東北亞的地緣政治局勢與區域整合方向，市場關注區域性的政治動態。

在題材面上，陳奕光認為，折疊式手機、MWC展帶出的相關概念股仍可持續觀察，配合3月起陸續公布去年財報及股利政策，個股將逐步回歸基本面，漲多個股仍須留意是否與業績獲利匹配。大盤有機會在長假後盤堅向上，雖然經濟情勢現隱憂，但短線上，資金面也仍有利於多方，他建議，可以抱股過長假。