亞獅康-KY傳利多 股價價量齊揚

2019-02-27 09:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



生技股的亞獅康-KY（6497）與BIOGENETICS合作簽訂VARLITINIB南韓地區商品化權利授權案，今天盤中股價受到激勵大漲，盤中一度來到22.3元，漲幅為9.3%，不到30分成交量已經突破前一日281張。

聚焦於臨床階段腫瘤藥物、針對全球市場開發新穎療法的生物製藥公司亞獅康-KY與南韓知名醫療產品公司BioGenetics簽署合作協議，雙方將協同進行varlitinib 於南韓市場所有適應症之商品化活動，亞獅康-KY將授權BioGenetics varlitinib於南韓進行商品化之獨家權利。

亞獅康-KY表示，BioGenetics將支付亞獅康-KY 200萬美元之簽約金和最高達1100萬美元之銷售與研發里程金。此外，亞獅康-KY將可依銷售淨額分層收取最高達二字頭中位數比例之權利金。亞獅康-KY將繼續資助varlitinib所有後續臨床開發事宜，BioGenetics則將負責取得varlitinib 在南韓前期和所有後續相關之法規核准。

另外，亞獅康-KY目前正在進行varlitinib二線膽道癌的全球性樞紐試驗(TreeTopp)，預計於2019年下半年取得初步臨床試驗數據。在近期舉行的美國臨床腫瘤學會胃腸道癌症研討會(ASCO GI)上，亞獅康-KY發表了varlitinib合併gemcitabine與cisplatin於一線膽道癌之多中心1b/2期臨床試驗之正面數據。

Varlitinib已取得韓國食品藥物安全部(MFDS) 授予之膽道癌孤兒藥資格認定，孤兒藥資格可為藥物在研發與商品化等面向上帶來益處，包括可延長市場專賣權期限以及豁免某些當地臨床試驗之相關法規。