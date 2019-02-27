聖暉擬配股15元現金股利 子公司蘇州聖暉申請在陸上市

2019-02-27 08:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



聖暉（5536）董事會昨（26）日決議，擬配股15元現金股利；並通過子公司聖暉工程技術（蘇州）申請在大陸上市案。

聖暉董事會通過去年財報，稅後純益10.49億元，每股稅後純益（EPS）達19.52元，為歷史新高紀錄。聖暉表示，去年因IFRS 15新準則適用調增保留盈餘約6,000萬，若加計此部份，每股稅後純益應更加亮眼。

有業績支持的聖暉，昨日股價上漲8元，收195元。董事會決議擬配發15元現金股利，現金殖利率達7.7%。

聖暉同時通過子公司聖暉工程技術（蘇州）有限公司（簡稱「蘇州聖暉」）首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並申請在大陸上市案。

聖暉表示，蘇州聖暉公司考量長遠發展，向中國大陸主管機關申請首次公開發行股票並上市（A股），目前仍尚未送件，未來送件時點及申請期間長短實仍存有不確定性及不可預測性。

聖暉指出，根據大陸相關法規及中國證券監督管理委員會的相關要求，應避免與蘇州聖暉及其控股/控制企業有同業競爭之情形。

考量聖暉目前實際經營情況，蘇州聖暉公司上市後，可望提升聖暉整體於大陸地區的知名度，並透過蘇州聖暉公司所吸引的大陸資本市場資金，得進一步開拓中國大陸市場，對公司有顯著正面效益；故擬同意配合大陸相關法規及中國證券監督管理委員會的相關要求，與蘇州聖暉公司簽署避免同業競爭之協議；聖暉未來仍對蘇州聖暉公司具有控制從屬關係。