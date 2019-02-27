今日台股盤前重點掃描

2019-02-27 07:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



一、客戶庫存仍待消化 被動元件訂單冷

被動元件市況清淡，市場傳出，國巨生產線農曆年假期放假至元宵節過後才開工，導致近期產能利用率僅三成，首季產能利用率僅約四、五成，華新科生產線產能利用率也偏低。

二、躋身三強 友達將推折疊機面板

友達搶進當紅的可折疊智慧手機領域，董事長彭又又浪昨（26）日首次透露，今年將推出針對折疊式智慧手機使用的柔性OLED面板，而且是技術難度較高的內折式OLED，目標今年能有搭載友達產品的可折疊智慧手機問世。

三、MSCI效應 台股今演多空驚奇秀

明晟（MSCI）調高權重將於今天收盤生效，台股昨（26）日盤中再創波段10,416高點。市場人士指出，此次台股權重獲調升，但權王台積電等大型權值股卻遭調降，預期今日尾盤將出現爆量、甩尾，上演多空驚奇秀。其中，焦點將放在調高權重的四檔個股與調降權重的16檔個股上。

四、統一總座請長假 引發揣測

2016年接下統一總經理的侯榮隆，昨（26）日傳出在3月董事會召開之前，將請長假到今年3月底，內部傳人事異動；對此，統一表示，此為侯榮隆私人事宜，依規辦理請假，也確實請長假至3月底。

五、儒鴻、研華 野村按讚

今年全球股市大漲一波，繼摩根士丹利祭出「補漲股」策略，推薦投資人轉往低基期股，野村證券最新亞股報告，也喊買表現落後但具備高成長潛力個股，如儒鴻（1476）、研華等，後市值得關注。

六、玉晶光去年EPS 9.36元

蘋果光學鏡頭廠玉晶光昨（26）日公布去年稅後純益9.34億元，年減約一成，每股純益9.36元；今年元月獲利更大幅縮水至1,920萬元，年減76%，每股純益0.19元。法人解讀，玉晶光獲利大幅衰退，主要反映蘋果新iPhone銷售不佳衝擊。

七、健鼎去年每股賺9.4元

健鼎（3044）昨（26）日公布去年財報，全年歸屬母公司淨利約49.39億元，年成長13%，每股純益約9.4元，攀上近八年新高，其中，去年第4季營運表現也優於法人預估。