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光寶科去年EPS3.42元 擬配現金股利2.92元殖利率6.3%

2019-02-26 21:34聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

光寶科技今天舉行2018年第四季法說會，受惠於雲端運算LED車用照明與消費性電子等市場需求穩定成長，第四季營業額為505億元，銷貨毛利率與營業利益率分別為13.4%與3.7%；本季稅後純益25億元，每股淨利1.08元，年增10%。

光寶2018年全球合併總營收為2,071億元，受惠於雲端運算、LED元件與戶外照明等業務穩定成長以及產品組合優化；不含已轉讓之手機相機模組及可攜式機構事業，全年營收年增1%。

光寶科去年全年毛利率和營業利潤率分別為13.1%及3.6%，稅後淨利為79.6億元；全年每股稅後盈餘(EPS)為3.42元，年增203%。經由營運活動所產生之自由現金淨流入，當季之淨現金部位持續攀升至332億元。

同時，光寶科董事會今日甫通過2018年度每股配發現金股利2.92。此次配股率提升至85%、現金殖利率達6.3%，維持歷年來一貫高配息股利政策。

2018年光寶光電部門營收佔比達21%；其中，不可見光LED市場需求提升與LED元件市佔率擴增，佐以LED車用照明出貨順暢成長。

資訊產品部門佔整體營收58%，受惠於雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統與伺服器機殼出貨持續成長以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率提升，整體資訊產品營收持續成長。同時儲存裝置佔總營收16%。

展望第一季，在雲端運算、LED元件與LED車用照明以及AI智慧居家設備等核心事業需求增溫下，整體營運表現穩健。

光寶集團總執行長陳廣中主持光寶2018第四季法說會。記者林俊良／攝影
光寶集團總執行長陳廣中主持光寶2018第四季法說會。記者林俊良／攝影
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雲端運算光寶科LED
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