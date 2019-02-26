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證交所拍板 牧德將轉上市掛牌

2019-02-26 20:58經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

牧德科技法說會，由董事長汪光夏親主持、說明。 圖／本報系資料照片
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AOI廠商牧德（3563）申請上市案今（26）日獲證交所董事會公告審核通過，承銷商元富證券協助櫃轉市一案，申請時股本約為4.26億元。

牧德主要營業項目為軟板檢查系列、在線式線路檢查系列、半導體檢測系列、其他檢測系列等設備。牧德董事長汪光夏先前在法說會提到，確實美中貿易戰對公司營運會造成影響，但是牧德目標市占率自約三成提升至五六成，將能抵銷貿易戰帶來外部環境的干擾。

牧德科技董事長汪光夏。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
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