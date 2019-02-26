溶劑大廠勝一去年獲利創新高 EPS6.2元

2019-02-26 18:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



溶劑大廠勝一 (1773)今（26）日公布去年財報，在整體下游需求表現佳下，全年獲利9.3億元，創新高，每股稅後純益6.2元，董事會並決議配發現金股利5元，以收盤價90.1元估算，殖利率5.54%。

勝一表示，去年第3季受到國際政治情勢緊張等影響，刺激油價居高不下，吸引工業級用戶紛紛加緊拉貨，加上產品售價水漲船高，進而挹注獲利表現，單季稅後純益2.48億元，為歷史單季新高，每股稅後純益1.65元。

而進入上季後，因美中貿易磨擦擴大、油價反轉走跌，下游提貨趨於保守，造成營運明顯回落，以致波及獲利表現，第4季稅後純益2.29億元，每股稅後純益1.53元；但仍推升去年全年獲利達9.3億元的新高，每股稅後純益6.2 元。

展望今年，法人認為，勝一投資的年產4萬公噸新產能目前並通過運作測試，在美中貿易談判獲得新進展下，可望配合國內外客戶下單增溫，投入生產行列，對營運將有助益。

在此同時，勝一為因應高市府要求位於高雄港內的原料儲槽外移到外海，也取得高港洲際貨櫃二期內的2.8公頃新生地，經過地質改善後，今年打算投資12億元興建新的儲槽區。

該新區配置有30座儲槽、合計容量為4萬公秉，比現有的1.4萬公秉增加1.86倍，有利生產線對原料需求調度，以及成品外銷作業順暢。