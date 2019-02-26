華映重整 京城銀董座戴誠志：曾請林郭文艷三思

2019-02-26 16:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



京城銀（2809）今（26）日下午法說會，京城銀對華映（2475）與綠能（3519）貸款額度不少，華映聲請重整更使得京城銀去年大幅提存、獲利衰退。與大同（2371）董事長林郭文艷相熟的京城銀董事長戴誠志表示，華映的財務體質比綠能好，大同卻選擇華映聲請重整，他曾經向林郭文艷表示希望能三思吧！但他也表示，可能大同集團看到了華映有目前外界看不出的問題，需要重整，其決定具有令人佩服的智慧。

法人關切華映、綠能動向對京城銀獲利影響，還有傳言指戴誠志在華映重整前就知情。戴誠志對此鄭重否認，表示對華映重整也感驚訝，對於後續發展，以及債權銀行在確保債權以及對華映重整態度做法不盡一致，戴誠志則是說：「願上帝照顧金融同業。」不會讓事件發展繼續傷害金融業。

戴誠志表示，他說佩服大同有智慧不是在反諷，因為華映對大陸華映科技之間的往來或者有哪些承諾事項，或者是否有需要解決的問題，所以要針對華映提重整，若如此則其決定應是有智慧的。

外傳他對華映重整事前知情，他回說第一次聽到這種說法，還開玩笑說：「我真的不知道『我知道』！」他表示，得知重整訊息也感驚訝，因為就財報來看華映並沒有比綠能狀況差，他有向林郭文艷表達對重整感到奇怪，希望她三思。