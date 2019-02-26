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月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

京城銀現金股息 維持1.5元不變

2019-02-26 15:15經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

京城銀行（2809）今（26）日下午法說會，法人關切股利政策，京城銀董事長戴誠志回覆表示，雖然京城銀去年獲利遭受企金放款呆帳衝擊，獲利衰退，但董事會還是決議維持1.5元現金股息不變，已經通過。

京城銀行去年稅後純益28.78億元，每股稅後純益（EPS）2.51元，獲利比前一年衰退近五成，稅前股東權益報酬率（ROE）掉到9.9%，稅前資產報酬率（ROA）1.29%，雙雙比前一年近腰斬。

京城銀行法說會股東
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