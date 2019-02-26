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外資估美食Q4獲利減 調價目標價至285元

2019-02-26 14:21經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

花旗環球證券出具美食-KY（2723）報告，預測美食將於3月7日公布第4季財報，因大陸營運走弱，美食上一季營收、獲利比前一季衰退機率高，並將影響今年獲利，不過考量評價不高而且美國市場成長，花旗重申美食「買進」，目標價調整為285元。

花旗預測，美食上一季營收將季減2%，主要受政治風波導致大陸營運不理想，預估上一季大陸區域雖仍貢獻美食六成營收，但將比第3季下滑4%。計入6億元的資產減損，每股純益（EPS）將比前一季少三成、約1.39元，相對前年同期成長57%。

花旗表示，美食因應不如預期的政治效應和大陸工資調漲，近期關閉多家效率不彰的據點，有機會提振毛利，不過美食短期也將放緩據點擴張，預估今年店面增速不高於5%，低於往年目標的7~9%，因此毛利不會提升太快。

進一步觀察今年，花旗認為，美食擺脫谷底的進度比想像慢，1月來自大陸區域的營收比去年同期下滑達9%，僅人民幣2.56億元，相對花旗本季財測的達成率只有34%，諸如SSSG（同店成長）改善有限、市場競爭及消費買氣減弱都帶來影響。

不過，花旗看好美食美國成長潛力，管理層規劃今年增設13家到15家店面，相對現有的55家幅度不小，同時美食也從去年底提升產能，透過高度自動化的中央餐廚管理成本，區域收入可望比去年成長。

花旗基於上述評估，下調美食2018~2020年獲利預估1~5%，去、今、明年每股稅後純益（EPS）預測各8.98元、10.89元、14.46元，在長期趨勢仍然正向下，重申「買進」，目標價由295元調整為285元。

更早前，摩根士丹利針對美食1月營收發布評論，也認為中國營運恢復不快，但SSSG減幅比去年12月改善，反映管理層力推新品和優惠的策略奏效，維持其對美食今年EPS預估11.55元的財測不變；投資評級及目標價各重申「優於大盤」、230元。

花旗營收
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