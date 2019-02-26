尖牙股ETF 長線、波段操作兩相宜

2019-02-26 13:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



奧斯卡金像獎得獎名單出爐，網飛（Netflix）自製影片「羅馬」入圍十個獎項，最後抱回三座小金人，包括：最佳導演、最佳外語片、最佳攝影獎，線上影音串流平台製作的影片，已經能在好萊塢與傳統電影製片商一較高下，隨著亞馬遜（Amazon）與蘋果（Apple）也正投入巨資拍攝電影，創新的娛樂時代即將來臨。

具備高話題性與引領創新趨勢能力的尖牙股，前景更添新動能，尖牙股ETF長線看好，敢漲敢跌的特性也適合短線波段操作。

五大尖牙股FAANG指的是Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google，是美股具前瞻指標的風向球，是明星產業中的明星企業，也是NYSE FANG+尖牙股指數的主要成份股，統一FANG+ETF（00757）是國內唯一聚焦於尖牙股的利基型指數基金。

統一FANG+ETF經理人袁永騰表示，尖牙股指數重點在精選具有科技創新能力的指標企業，並且擁有引領未來長線趨勢的潛力，自成立以來的總報酬率達155.91%，年化報酬率23.58%，同期間其他美股主要指數如標普500指數總報酬率為52.32%、年化報酬率為9.95%，那斯達克100指數總報酬率82.81%、年化報酬率14.56%。

而涵蓋全球股市的MSCI世界指數總報酬率僅31.95%、年化報酬率6.45%，顯示尖牙股指數長期的績效表現，有極顯著的超額報酬。

袁永騰指出，追蹤尖牙股指數的統一FANG+ETF不只是可做為長線分批布局的投資標的，更適合作為短線波段操作以增加投資收益的工具，因其成份股不只是科技創新趨勢的領先者，更因其隨時都有新話題、新布局、新產品或是新應用，能刺激股價表現，因此呈現長期趨勢向上、短線敢漲敢跌特性，以Beta值而言，尖牙股指數是那斯達克100指數的1.3倍。

波段操作策略上，袁永騰表示，考量到台灣投資人較容易從看盤軟體觀察K線圖的便利性，可以使用那斯達克指數線型作為多空判斷的依據，例如當短均線向上突破中期均線出現黃金交叉時，可以作多尖牙股ETF，且因其Beta值較那斯達克為高特性，市場轉多時，持有尖牙股ETF可望帶來較其他科技指數更好的期望報酬，反之，當走勢反轉時，亦可利用尖牙股ETF反向操作。