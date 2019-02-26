高鐵獲利報喜 股價開高走高

2019-02-26 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



台灣高鐵（2633）去年增率100.31%，稅後純益為106.15億元，每股盈餘（EPS）1.9元雙雙創下歷史新高；受惠於獲利寫下新高，高鐵今（26）日股價也跟著開高走高。

盤中最高來到32.7元，漲幅為5%，截至11時30分成交量已達1.8萬張，創2018年11月以來新高。台灣高鐵去年營收、載客率寫下新高佳績後，獲利也繳出亮麗成績單，今日吸引買盤全面布局。

隨著國人愈來愈愛搭高鐵，高鐵已經成為旅客往返南北的重要的交通工具，台灣高鐵去年營運穩健中持續進步成長，去年全年的營收454.15億元，年增4.6%。

2018年營運實績，全年旅運6396萬人次、日均運量17.5萬人次、全年發車總班次5.24萬次。高鐵今年將持續拓展多面向的業務，持續拉高旅遊客的比重，強化高鐵的營收結構，今年將會推出各種行銷策略，搶攻商機；至於高鐵的車組採購案，目前都還在評估階段，今年有機會明朗化。

高鐵去年強化旅遊推動，2018原先預估旅遊要達250萬人次，去年實際結算，旅運人數結算268萬，達標107%。考量高鐵長期成期需求，高鐵也持續在評估擴增車組需要性，因牽涉範圍非常廣，包括系統整合、未來維修等都必須要評估進去，內部正在評估最適合高鐵方案再送董事會審查。