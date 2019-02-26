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業者看好上半年報價漲勢 矽晶圓股再同步上漲

2019-02-26 12:06經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

近日市場傳出矽晶圓價格似有鬆動，對此，國內矽晶圓廠表示，目前市場需求及價格平穩，其中，矽晶圓龍頭環球晶（6488）表示，該公司接單都以長約為主，且目前市場情況供需穩定，受到產業正面的消息激勵，今（26）日盤中矽晶圓相關個股再出現同步大盤，盤中包括環球晶、中美晶（5483）及合晶（6182）盤中漲幅均逾4%水準。

日前市場傳出12吋矽晶圓似有價格鬆動的消息，不過，消息傳出後，多家矽晶圓廠表示，目前矽晶圓市況，無論是需求端還是供給端都仍維持穩定，價格並無下跌，且後市在需求持續看好下，預期下半年供給仍可能再度進入吃緊狀態，日前的價格鬆動消息反而讓業者有澄清機會，今日受到矽晶圓市況看好，相關個股出現同步上漲，也是台股今日盤中的相對強勢族群。

矽晶圓業者也表示，以8吋及12吋來看，其中，8吋產品去年以來，在供給及需求上就相對穩健，今年市況也相對較佳，業者指出，8吋產品今年仍有漲價空間，並無價格下跌的疑慮。

市場法人也表示，目前合晶8吋重摻產線持續供不應求，尤其今年將在新產能加持下，有利營運成長，而在輕摻方面，由於車用晶片、電源管理晶片、驅動晶片等需求轉強，也有利下游拉貨動作轉趨積極。

矽晶圓晶圓廠
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