雙重利好加持 A股四大重要指數齊漲

2019-02-26 11:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



美中經貿磋商獲實質進展，且官方預計全面提升金融改革重要性之下，昨（25）日A股爆量上漲回應。統計陸股四大重要指數，上綜指數終場上漲約5.60%；深證成指上漲約5.59%；代表一、二線藍籌股之A50、A150指數，漲幅更來到6.04%及5.76%，均創出去年8月1日以來的新高。

今日陸股早盤維持在平盤附近，截至10時左右，A50指數小跌約0.02%。

在成交量方面，昨日滬市成交4,660億元，深市成交5,746億元，兩市今日共成交1兆406億元人民幣，創近三年來最大量能。

國泰中國A150ETF（00743）經理人鄭立誠指出，昨日陸股強彈，主要受兩項消息激勵，首先是川普表態將延後原定於3月1日啟動的對中國產品加徵關稅措施，川普並進一步在推特表示，他預期雙方談判有機會繼續取得進展。

此外，中國大陸國家主席習近平上週五，在中央政治局會議中表示，「金融是國家重要核心競爭力」，首次提出：「金融供給側結構性改革」概念。強調「金融活、經濟活，金融穩、經濟穩」。

市場推測，此舉將加速行業整合，利好龍頭型投行或金融業者可能為大勢所趨。在此激勵下，券商股昨日呈近全面漲停態勢。

鄭立誠指出補充，接下來市場將關注兩個重點：MSCI於2月28日將正式公佈是否將A股納入因子，由5%擴大到20%；此外，中國人大政協兩會將分別於3月3日、3月5日拉開帷幕，預期將再次定調將金融市場重要性提升至國家安全層面的決議。

整體來說，陸股走勢仍以政策面、資金面主導，中國金融股接下來的估值修復行情值得期待；回顧2017年首次入摩時，中國A50年漲幅約31%，優於上綜指數的約5%，今年年中陸股將同時有「入富、入摩、入道」的機會，指數預期仍有增量資金支撐；但短線若爆量急漲可先部份獲利了結槓桿型商品，改以原型ETF如中國A50（00636）或中國A150（00743），逢回布局參與長期回升。