親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

去大陸唸書的正負評估 台生準備好了嗎？

陸女跨海選「精主」 「杜拜王子」打敗美軍海陸

雙重利好加持 A股四大重要指數齊漲

2019-02-26 11:33經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

美中經貿磋商獲實質進展，且官方預計全面提升金融改革重要性之下，昨（25）日A股爆量上漲回應。統計陸股四大重要指數，上綜指數終場上漲約5.60%；深證成指上漲約5.59%；代表一、二線藍籌股之A50、A150指數，漲幅更來到6.04%及5.76%，均創出去年8月1日以來的新高。

今日陸股早盤維持在平盤附近，截至10時左右，A50指數小跌約0.02%。

在成交量方面，昨日滬市成交4,660億元，深市成交5,746億元，兩市今日共成交1兆406億元人民幣，創近三年來最大量能。

國泰中國A150ETF（00743）經理人鄭立誠指出，昨日陸股強彈，主要受兩項消息激勵，首先是川普表態將延後原定於3月1日啟動的對中國產品加徵關稅措施，川普並進一步在推特表示，他預期雙方談判有機會繼續取得進展。

此外，中國大陸國家主席習近平上週五，在中央政治局會議中表示，「金融是國家重要核心競爭力」，首次提出：「金融供給側結構性改革」概念。強調「金融活、經濟活，金融穩、經濟穩」。

市場推測，此舉將加速行業整合，利好龍頭型投行或金融業者可能為大勢所趨。在此激勵下，券商股昨日呈近全面漲停態勢。

鄭立誠指出補充，接下來市場將關注兩個重點：MSCI於2月28日將正式公佈是否將A股納入因子，由5%擴大到20%；此外，中國人大政協兩會將分別於3月3日、3月5日拉開帷幕，預期將再次定調將金融市場重要性提升至國家安全層面的決議。

整體來說，陸股走勢仍以政策面、資金面主導，中國金融股接下來的估值修復行情值得期待；回顧2017年首次入摩時，中國A50年漲幅約31%，優於上綜指數的約5%，今年年中陸股將同時有「入富、入摩、入道」的機會，指數預期仍有增量資金支撐；但短線若爆量急漲可先部份獲利了結槓桿型商品，改以原型ETF如中國A50（00636）或中國A150（00743），逢回布局參與長期回升。

中國A150指數，一次匯集150家中國二線藍籌股，今年以來累計報酬率已達20.11%，漲幅更勝A50，亦值得留意。

A股入摩效應。圖／國泰投信提供
A股入摩效應。圖／國泰投信提供
分享

陸股A股
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

Model 3全球電動車賣第一 這幾檔特斯拉股又火了

2019-02-26 11:02

激情過後 台股短線漸臨過熱壓力

2019-02-26 10:12

美中貿易談判將簽約 陸股瘋牛行情啟動

2019-02-26 09:19

今日台股盤前重點掃描

2019-02-26 07:41

證券型代幣…研議發行規範

2019-02-26 03:12

金管會祭出四大措施 吸引獨角獸來台掛牌

2019-02-26 03:12

不怕長假來臨 短多買盤點火

2019-02-26 00:38

熱錢愛台灣 今年買超1,200億

2019-02-26 00:38

證交所招手日資 回響熱

2019-02-25 23:47

全民退休投資專案說明 吸引35家投信踴躍出席

2019-02-25 23:47

高周轉率股 當沖客青睞

2019-02-25 23:47

就市論勢／晶圓、風電有魅力

2019-02-25 23:43

立積、宇瞻等六家 下周起法說

2019-02-25 23:41

上市500報酬指數 發布

2019-02-25 23:41

葡萄王董事會決議 擬配發現金股利6.5元

2019-02-25 18:26

陸股飆5% 元大滬深300正2爆出40萬天量

2019-02-25 16:18

台股再攀今年高點 三大法人買超160.37億

2019-02-25 15:09

旺宏、華邦電 強勢表態

2019-02-25 14:28

華為摺疊機亮相 尚立笑開

2019-02-25 14:28

航運族利多 晴空萬里

2019-02-25 14:28

MOSFET續穩 雙悍將領漲

2019-02-25 14:27

台股 續創今年新高

2019-02-25 14:27

台股穩步上攻 美中貿易戰休兵延長

2019-02-25 11:48

網站也要無障礙 遠雄人壽獲AA認證標章

2019-02-25 11:39

尖點股利1.2元 高殖利率激勵股價

2019-02-25 10:44

貨櫃市場偏向樂觀 長榮、陽明人氣現

2019-02-25 10:30

Fed升息？降息？ 股市都有戲唱

2019-02-25 10:29

三星、華為折疊手機好貴 相關概念股股價好強

2019-02-25 09:59

美中談判樂觀、MWC將展開 台股續攻高

2019-02-25 09:25

台股週線2連紅 本週挑戰年線

2019-02-25 08:43

今日台股盤前重點掃描

2019-02-25 07:47

國際大師出手了！ 他們買什麼？賣什麼？

2019-02-23 08:44

小魚股大反攻 櫃買車輪戰！群起攻堅

2019-02-23 08:42

這幾檔股票成功轉型 值得喝采

2019-02-22 10:10

謝金河：難得的飛豬景象

2019-02-21 12:38

生技股錢景無窮 好消息連綿不斷 走路有風

2019-02-18 08:52

豬年最佳走春股 5大族群準備開攻

2019-02-18 08:50

前明星分析師谷月涵：人生最棒的時刻 不是台股神預言

2019-02-15 14:04

3月資金大行情 哪些蘋概股買點到了？

2019-02-15 08:52
看更多

熱門文章

陸股飆5% 元大滬深300正2爆出40萬天量

2019-02-25 16:18

旺宏、華邦電 強勢表態

2019-02-25 14:28

外資錢進台股大買123.84億 前10檔青睞股看這裡

2019-02-25 17:40

HONDA狂賣 未來5年將在台投資40億元

2019-02-25 12:43

航運族利多 晴空萬里

2019-02-25 14:28

熱錢愛台灣 今年買超1,200億

2019-02-26 00:38

聯發科、亞德客 外資喊買

2019-02-25 23:41

葡萄王董事會決議 擬配發現金股利6.5元

2019-02-25 18:26

受惠三星新機 法人估雙鴻今年賺逾一個股本

2019-02-25 16:19

DRAM跌勢加重 台廠有壓

2019-02-25 23:47

台股再攀今年高點 三大法人買超160.37億

2019-02-25 15:09

食品股 資金新寵兒

2019-02-25 14:27

手機銷售降溫 PChome 24h銷量卻逆勢增逾60%

2019-02-25 12:02

閎暉減資 每股退6.65元

2019-02-25 23:41

大搶三星S10商機 燦坤開放預購、舊換新

2019-02-25 12:36

MOSFET續穩 雙悍將領漲

2019-02-25 14:27

高周轉率股 當沖客青睞

2019-02-25 23:47

台股續走高 收漲68.01點

2019-02-25 13:57

雙鴻出貨旺 要賺一股本

2019-02-25 23:45

金管會祭出四大措施 吸引獨角獸來台掛牌

2019-02-26 03:12

今日台股盤前重點掃描

2019-02-26 07:41

仁寶NB出貨衝 本季不淡

2019-02-25 23:41

需求熱 雙鴻估今年賺逾1個股本

2019-02-25 14:33

群聯轉型 攻智慧物聯網

2019-02-25 23:45

華為摺疊機亮相 尚立笑開

2019-02-25 14:28

新巨專攻利基產品 今年續拚成長

2019-02-25 14:33

樺漢 今年營收拚增20%

2019-02-25 23:41

聯德 拚連三年獲利登頂

2019-02-25 23:41

不怕長假來臨 短多買盤點火

2019-02-26 00:38

就市論勢／晶圓、風電有魅力

2019-02-25 23:43

朋億去年EPS 16.5元 發現金股利15元

2019-02-26 09:31

總太推新案 強攻329檔

2019-02-25 23:41

併購兩樣情／錢櫃創新高 好樂迪重摔

2019-02-25 14:28

道瓊重登26,000點 美股期居高思危

2019-02-25 14:28

外資上週買超233億 投信看好本週2大利多

2019-02-25 20:06

期貨商論壇／宏達電期 看俏

2019-02-26 04:09

國巨稼動率掉至三成？國巨：農曆年節假期工作天減少

2019-02-26 11:09

中鴻 熱冷軋鋼捲盤價調漲

2019-02-25 23:41

是方 去年每股賺7.41元

2019-02-25 23:45

新巨 去年EPS估逾3元

2019-02-25 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top