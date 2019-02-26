大同旗下尚志今標售二塊北市精華地 股價直奔漲停板價

2019-02-26 11:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



大同（2371）旗下尚志資產今（26）日將委託仲量聯行處分台北市中山區長安段、新北市土城大同莊園三期2筆土地資產，市值超過百億元。

尚志資產25日董事會通過每股配發126.13元，總計6.58億餘元，今日股價直奔漲停板價。

尚志二塊土地，台北市長安段占地456坪，以附近商業大樓價格每坪百萬元以上估算，底價在50億元以上。

另一塊位處新北市土城區員和段土地，高達6,080坪，將分兩標招標，因面積大且地塊完整，估算合計底標也將達50億元。