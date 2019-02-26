Model 3全球電動車賣第一 這幾檔特斯拉股又火了

2019-02-26 11:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



電動車大廠特斯拉新春傳喜訊，Model 3車款擊敗眾多競爭對手奪下2018年全球銷售冠軍，更計畫提前於中國市場交車，為後續Model S及Model X前進中國鋪路。美聯社 分享 facebook

電動車大廠特斯拉新春傳喜訊，Model 3車款擊敗眾多競爭對手奪下2018年全球銷售冠軍，更計畫提前於中國市場交車，為後續Model S及Model X前進中國鋪路，特斯拉概念成員貿聯-KY（3665）、宣德（5457）優先受惠特斯拉搶灘成功所帶來紅利。

根據市場研調機構JATO Dynamics統計資料顯示，特斯拉Model 3車款登上2018年全球電動車銷量冠軍，總計銷售出13.8萬台，擊敗眾多歐系、日系及中國車廠，被評為全球最具競爭力電動車車款，預估Model 3在2019年銷售有機會再增加10萬台。

有鑑於Model 3價格競爭力及性能優勢在全球電動車市場開出紅盤，特斯拉加快中國銷售腳步，Model 3原訂3月開始交車，也提前於本月底交車，在中國車市因貿易戰萎靡疲弱之際，特斯拉逆勢操作，除了趁多數美系、中系車廠尚未回神之際，搶攻市占率以外，也積極為日後Model S及Model X預先搶灘鋪路。

特斯拉積極銷售佈局對相關零組件供應商將是一大利多，業界預估單Model 3今年每週產量約在7,000輛水準，Model S及Model X全年約10萬輛，未來於上海超級工廠年產50萬輛規模，可望嘉惠連接線材供應商貿聯及宣德。

貿聯為特斯拉Model 3、Model S及Model X等車用線束供應商，法人預期2019年來自電動車營收貢獻將年增43%，2019及2020年營收佔比為別在11%與13%，相較於2018年的8%，電動車營收占比逐年增加。

宣德透過母公司立訊爭取到特斯拉訂單，目前Model 3車內部分連接線材由宣德供應，隨著特斯拉將就地於中國製造，可望大幅拉高宣德拉貨量，2019年營收貢獻將出現明顯增長。