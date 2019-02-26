美中貿易談判將簽約 陸股瘋牛行情啟動

2019-02-26 09:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



川普延長提高關稅期限，川習有望將舉辦簽約峰會，帶動全球投資氣氛升溫，陸股昨（25）日更罕見飆漲5%。路透 分享 facebook

川普延長提高關稅期限，川習有望將舉辦簽約峰會，帶動全球投資氣氛升溫，陸股昨（25）日更罕見飆漲5%，法人認為，陸股具低基期、資金流入投資吸引力，將啟動久違的瘋年行情。

資深證期分析師李全順指出，中美貿易戰煙硝味漸散，全球經濟注入強心針，助推上證A股昨日收盤噴漲超過5％，爆出近四年大量。陸股盤中受華為5G折疊手機亮相激勵，華為概念股、柔性屏幕股、5G概念股等族群一遍紅通通。

李全順分析，上證A股有五個大底，分別為滬指325點、998點、1664點、1849點和2440點，而本益比分別為11.45倍、14.37倍、13.11倍、10.86倍和12.25倍，大幅低於美股，具備全球價格競爭力。

李全順預期，台股電子股也將受陸股強彈影響，展開補彈行情，特別是華為供應鍊相關個股，5G概念股等。

永豐期貨副總經理廖祿民分析，陸股具低基期投資吸引力，在美中貿易談判氣氛樂觀下，買盤湧入陸股，使上證指數突破長線的下降壓力線。

觀察中國大陸外匯存底，早就回升三個月，中國1月外匯存底達3.0879兆美元，較前月增加152億美元，增幅高於市場預期，顯示錢比人聰明，提早卡位。

廖祿民認為，美國總統川普拼連任，習近平有內部壓力，因此，談判雙方都有達成協議的心態，美中貿易談判預期將告一段落。