今日台股盤前重點掃描

2019-02-26 07:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



一、美中和解有影 延後對陸加稅

美國總統川普24日透過推特宣布，基於美中兩國貿易談判在重要結構性問題取得實質進展，他將推遲預定於本周五（3月1日）提高中國大陸商品關稅稅率的計畫。

二、熱錢愛台灣 今年買超1,200億

台股昨（25）日在國際熱錢助陣、外資大買逾百億下，指數持續上揚、收10,390點，再創今年新高；今年以來，外資累計買超高達1,235億元。盤面上，陸股ETF交投夯，為外資大軍買超焦點。台股昨天在三大法人合力買超159億元的催動下，指數終場上漲68點、以10,390點收市，再創今年來新高，漲幅0.6%。

三、MWC展登場／高通5G超級晶片 帶旺台積

手機晶片龍頭高通總裁艾蒙（Cristiano Amon）西班牙時間25日表示，第五代行動通訊（5G）時代已經開啟，而且5G會與人工智慧（AI）結合。他同時宣布，高通將推出全球首款可將處理器與數據機晶片功能合而為一的5G整合晶片。

四、聯發科、亞德客 外資喊買

外資回流，高價股氣勢高昂，其中，IC設計大廠聯發科（2454）昨（25）獲美林證券升評，目標價提高到350元，激勵股價飆漲逾7%；工具機股王亞德客獲野村證券喊買，早盤漲超過1%，皆為大盤攻高的強勢焦點。

五、高周轉率股 當沖客青睞

台股昨（25）日在各項利多紛呈下，再創今年來反彈新高，指數連六紅。盤面上，短線資金出籠，在標的間快進快出，包括泰碩（3338）、神盾、統新、緯軟、光環等個股周轉率高，股性活潑，成為當沖客的最愛。

六、閎暉減資 每股退6.65元

閎暉（3311）昨（25）日召開董事會，決議辦理現金減資，預計將現金減資11.9億元，消除股份1.1億股，預計減資比例66.5%，每股退還6.65元。閎暉表示，此次現金減資主要為活化股東資金運用，提升股東權益報酬率。

七、聯德拚連三年獲利登頂

沖壓件大廠聯德控股-KY（4912）今年受惠美系運動器材訂單放量出貨，以及新增伺服器散熱訂單挹注下，市場看好，該公司今年營收有望逐季走高至第3季，營收、獲利有機會連續三年創新高，營收年增幅度上看兩位數成長。