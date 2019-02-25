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亞股今年全面吸金 台股連兩周躍亞股吸金王　

2019-02-25 19:00經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

全球股市上周跟著美股回神，外資對亞股買多賣少。台股單周吸金近8.4億美元最多，為連續兩周吸金冠軍，南韓吸金6.8億美元次之。亞股僅印尼與馬來西亞二地股市小幅失血。

今年以來，台股已連續六周獲國際資金青睞，改寫去年10月初以來外資最長連續買超紀錄。另外，越南股市已連八周吸金，推升越股今年來大漲一成多，為亞股漲幅冠軍。南韓今年來上漲9.3%為漲幅亞軍，台股、菲律賓及泰國等都有6%以上的漲幅。

摩根亞太入息型產品經理張致寧指出，美國聯邦準備理事會（Fed）立場轉向鴿派，亞洲央行如印度也降息，亞洲金融環境指數升至四個月來最寬鬆狀態，一反去年一度出現的三年來最緊縮情境，加上美中貿易談判可望有良性發展，都吸引際資金加速回流。今年以來，新興亞股已吸金170億美元，亞債也淨流入33億美元。

群益亞太中小基金經理人洪玉婷指出，現階段來看，亞洲經濟溫和成長，各國通貨膨脹良好，預期各國央行將維持相對寬鬆的貨幣政策。再者，區域內部分國家將進行選舉，財政刺激政策或其他政策利多可望相繼推出，搭配目前仍相對便宜的股價價值面，加上美中貿易紛爭趨緩，有助支撐亞太股市。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏說，台股多數企業第1季展望雖較預期放緩，但市場大多視為利空出盡，搭上國際樂觀消息帶動，中小型成長股將有較大的表現機會，看好近期題材上的智慧型手機多鏡頭、7奈米等。

周俊宏指出，此外，近期各家5G戰線也越加火熱，相關產業鏈仍是持續關注焦點。留意經濟數據包括美國公布去年第4季經濟成長及通貨膨脹，中國將公布製造業採購經理人指數（PMI）數據。

摩根東協型產品經理張乃文表示，延宕多時的泰國大選終敲定在3月24日舉行。歷史經驗顯示，市場多正面樂觀看待選舉對泰國股市的影響。若扣除1996年亞洲金融風暴和2007年的金融海嘯，泰國股市在選舉前、後一個月正報酬的機率都接近七成之多，且選後平均漲幅高達4.8%之多，顯見現在若遇到市場拉回，反而值得逢低布局。

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