葡萄王董事會決議 擬配發現金股利6.5元

2019-02-25 18:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



葡萄王（1707）今（25）日董事會決議擬配發現金股利6.5元，去年配息率68%較2017年高。今年為葡萄王50周年，第一階段主題廣告已於電視、網路媒體強力播放，反應良好；葡萄王1月營收年增13.2%，台灣葡萄王也成長55%，後續將持續搭配多項品牌、促銷系列活動，為營運增溫。

葡萄王研發實力也再下一城，於抗癌及減脂市場開啟新篇章，日前於馬來西亞以樟芝、益生菌素材獲得2019馬來西亞MTE發明展之兩金五特別獎，也就是兩件發明專利獲得五個特別獎，其中樟芝更獲得全場唯二的國際創新發明聯盟總會特別獎(IAIA)，此次參展共18國，528件，台灣代表團獲7面金牌，葡萄王占兩面，表現亮眼。

海外市場部分，今年初葡萄王與馬來西亞農業生技龍頭廠商全宇生技合作，攜手進軍東協市場，於馬來西亞吉隆坡設立合資公司，將於今年陸續引進包含上述得獎專利延伸的產品進入馬來西亞，再加上海外代工也會以東南亞為主力戰場，後續也會與許多代工客戶合作。

葡萄王表示，目前客戶已遍及泰國、新加坡、香港、越南、印尼、馬來西亞，甚至更遠達南亞的印度地區，希望能讓台灣生技保健品品牌產品，在海外市場發光發熱，也相信都能為葡萄王注入新活水，後勢樂觀可期。葡萄王25日股價收206元，上漲1.5元。