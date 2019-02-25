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電信業唯一逆勢成長 是方營收、獲利創新高

2019-02-25 18:18經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

電信產業近年面臨競爭壓力，營運呈現衰退，是方電訊（6561）則受惠於鎖定網路資料中心及雲端服務成長，成為電信業界中唯一逆勢成漲，是方公布去年每股稅後純益7.41元，營收、獲利都創歷史新高，每股配發7.5元現金股利。

是方董事會通過盈餘分配案，每股配發現金股利6.5元，併同資本公積配發現金1元，共計每股配發7.5元，現金殖利率4.3%。

是方四大產品線包含數據網路服務、IDC機房服務、語音通信服務、雲端應用服務等，去年總營收22.7億元，年增7%，其中雲端服務貢獻營收成長63%，IDC機房服務成長11%，稅後純益4.8億元，年增26%，每股稅後純益7.41元，營收及獲利都創下歷史新高。

是方電訊總經理劉耀元表示，是方IDC業務持續成功爭取多家國際雲端客戶進駐，數據網路服務部份，隨著訊務流量不斷增加，TPIX已成為台灣最大網際網路交換中心，語音通信服務方面，持續推出070的各項商務應用及雲端商務總機服務，成功擴大語音通信加值營收成長。

近年在雲端應用服務則是推升營運成長重要主動力，是方表示，除持續爭取企業雲端運算服務商機外，同時也建立是方雲端交換平台（CCX），成功與國際雲服務大廠合作推出企業混合雲直連服務，提供企業在多雲環境下之雲端商務應用解決方案。

展望2019年，劉耀元表示，未來將透過CCX與國際雲端服務大廠合作，加速推廣企業混合雲及多雲的服務，擴建國內、外網路節點，強化網路涵蓋區域並提升網路骨幹頻寬，提供企業最佳雲服務解決方案，持續提升雲端服務營收在總營收的占比。

此外，是方推出的「智慧健康雲」服務，將鎖定全方位智慧健康促進管理市場，期能帶動並提升整體經營績效，努力讓是方朝向東亞地區電信樞紐及企業雲端商務應用中心的市場定位邁進。

雲端服務營收
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