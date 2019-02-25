聯德今年營收逐季走高 全年獲利拚新高

2019-02-25 17:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



沖壓件大廠聯德-KY（4912）今年受惠美系運動器材訂單放量出貨，以及新增伺服器散熱訂單挹注下，市場看好，今年營收有望逐季走高至第3季，營收及獲利有機會續創新高，營收年增上看兩位數成長。

聯德去年全年營收60.58億元，年增43.02%，日前已公布去年自結全年營業利益5.89億元，累計全年稅前盈餘5.33億元，每股稅後純益10.27元，營收及獲利均創新高，今年延續去年成長動能，挑戰連三年改寫新猷。

展望今年營運，聯德看好今年主要成長動能來自去年底新增運動器材訂單、散熱、伺服器及網通等產品，其中，伺服器散熱業務新增兩家美系大廠訂單，去年新接獲的美系運動器材新訂單，今年放量出貨之外，更從零組件擴大到組裝業務，增添營運新動能。

聯德為蘋果供應鏈之一，法人預期，今年聯德來自手機相關產品業務，約與去年相當，至於車用市場因中國大陸市場疲弱，表現恐不如去年，但來自新產品及新客戶訂單挹注下，有望彌補下滑缺口，在伺服器、散熱相關產品出貨增溫下，今年全年營收將超過去年成績，其中，伺服器產品在新增美系客戶訂單助攻下，營收年增上看三成。

另一方面，聯德去年已宣布斥資4.88億元，在桃園華亞園區購置土地，以因應美中貿易戰全球布局，規劃最快將於明年底投產，主要將生產NCT電腦沖床、散熱模組及運動器材等。另一方面，內部也評估在菲律賓設廠，估計今年聯德全年資本支出約10億元。