證交所通過永豐金證券「外資豐擁50」指數認可

2019-02-25 16:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台灣證券交易所今天召開ETN標的指數資格認可會議，通過永豐金證券申請「台灣指數公司特選外資豐擁50報酬指數」資格認可，未來永豐金證券將可發行連結商品。

證交所表示，「台灣指數公司特選外資豐擁50報酬指數」由台灣指數公司編製，自上市普通股股票中，以外資持股指標（外資及陸資持有股數乘以收盤價）做優先排序，進一步考量流動性及獲利能力等條件，篩選出符合評量的50檔股票，並以自由流通市值加權計算，可表彰外資投資並符合基本面的組合績效。