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新巨連三年獲利 有望維持逾3元水準

2019-02-25 16:19經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

電源供應器廠—新巨 (2420) 去年第4季毛利率有望力守前一季38.5%的高檔水準，法人估計，去年每股純益（EPS）有望連三年逾3元水準。

新巨的產品定位為少量多樣化，且高度客製化，毛利率表現為電源族群前段班，對於今年營運表現，新巨坦言，因大環境變數多，今年營運有挑戰，但新巨「麻雀雖小，五臟俱全」，今年仍力拚優於去年表現。

新巨元月營收2.66億元，月增15.26%，年增5.45%，法人估計，本季營收約與去年同期相當。

新巨主要生產據點集中於台灣，此外，美國南加州亦有工廠，生產伺服器電源等產品，面對美中貿易戰挑戰，營運衝擊相對較小。

依目前產品結構，新巨的電源供應器產品營收占比約六成，另以微動開關陸續打入歐美車廠供應鏈，微動開關營收占比約四成，其中，微動開關汽車應用包含中控鎖、行李箱、安全帶、安全氣囊等，一台車使用數量達十多個，應用廣泛，除了車用市場外，微動開關應用於智慧家電，包括掃地機器人、吹風機、安全監控產品等。

新巨去年全年營收28.18億元，年減3.6%，去年前三季稅後純益3.38億元，年增1.8%，每股純益2.21元；其中，第3季毛利率達38.5%，為六季來高點，單季稅後純益1.4億元，季增12%，每股純益0.92元，第4季營收7.39億元，季增2.5%，法人估計，依產品結構，上季新巨毛利率有望力守前一季水準，全年每股純益有望逾3元水準。

營收毛利率
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