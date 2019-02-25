陸股飆5% 元大滬深300正2爆出40萬天量

2019-02-25 16:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



美中貿易戰停火，陸股今日全線狂飆，上證、深圳、創業板指數收盤全面大漲5%，激勵國內更早收盤的陸股ETF尾盤漲幅擴大，如元大滬深300正2（00637L）、富邦上証正2、國泰A50正2三檔槓桿ETF全數漲超過10%，最大型的元大滬深300正2更爆出40萬張大量。

值得注意是，陸股剛出爐今天北上資金淨流出人民幣6,000萬元，終止連18天淨流入，滬股通也淨流出21億元。台股部分，統計至上周五，指標的元大滬深300正2也出現外資賣超、贖回大於申購，法人認為，陸股帶量大漲後宜提防短線拉回。

元大滬深300正2今天爆出40萬張大量，刷新歷史紀錄，富邦上証正2衝出10萬張、國泰A50正2衝4.5萬張、元大MSCI A股爆1.3萬張、群益深中小衝6,325張等，也創出波段大量。而且元大滬深300正2、富邦上証正2同時分居今天交易量第一、第四大，足見陸股交投升溫。