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大立光6月12日召開股東常會 改選董監事

2019-02-25 16:06經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

大立光（3008）今天召開董事會，決議6月12日召開股東常會，並改選董監事。大立光去年稅後純益243.71億元，年減6%，仍是歷史次高，每股純益181.68元。

大立光股東
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