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英特爾於蘋果5G晶片開發不順 聯發科有機會取而代之

2019-02-25 11:46經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

英特爾5G晶片開發受阻？蘋果iPhone手機5G數據機晶片恐面臨斷炊。外電報導蘋果5G手機因數據機晶片供應商開發不順遞延推出，英特爾高層主管坦言，若蘋果今年仍計畫推出5G手機，將無法提供蘋果5G數據機晶片協助，台廠聯發科（2454）打入蘋果供應鏈機會大增。

根據外電路透社報導指出，蘋果很可能今年推出支援5G功能手機，但5G數據機晶片供應商英特爾恐跟不上蘋果腳步，今年無法提供5G數據機晶片。英特爾網路晶片事業高級副總Sandra Rivera表示，今年會出貨5G數據機晶片的樣本給客戶，但可能要等2020年市面上才會出現消費性產品。

過去蘋果iPhone手機數據機晶片都由高通獨家供應，然而雙方因專利訴訟官司交惡，蘋果開始分散供應來源由高通與英特爾同時供應並交由台積電生產，2018年開始，新款iPhone手機全數交由英特爾供應，一腳踢開高通。

不過，相對於高通在5G各領域開發布建完整，外媒點出英特爾在5G技術開發上明顯落後競爭對手，令外界聯想先前蘋果預計今年新iPhone不會有5G功能，是否與英特爾開發5G晶片不順有關。

而先前外界猜測聯發科加重北美資源配置，應與有意爭取蘋果供應鏈有關，但遲遲未傳出好消息，如今看來，越來越有影。聯發科第一顆5G多模數據晶片M70在技術上位居5G開發領先群中，在Sub-6GHz頻段實測數據傳輸速率達到5Gbps，首顆5G單晶片預計年底推出，也較英特爾時間快，在蘋果與高通交惡、英特爾技術不順，可選擇對象不多之下，聯發科出線機會大增。

不過，先前也有消息指出，蘋果在5G數據機晶片也並非一定要遷就於高通或英特爾，蘋果已經自組數據機開發部門自行研發數據機晶片，以降低對外晶片採購不穩定與依賴，該部門已從先前的供應鏈部門，改隸直屬於IC設計業務，由IC設計總監Johny Srouji負責指揮調度。

英特爾高層主管坦言，若蘋果今年仍計畫推出5G手機，將無法提供蘋果5G數據機晶片協...
英特爾高層主管坦言，若蘋果今年仍計畫推出5G手機，將無法提供蘋果5G數據機晶片協助，台廠聯發科打入蘋果供應鏈機會大增。。 路透
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5G蘋果供應鏈英特爾
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