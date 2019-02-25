網站也要無障礙 遠雄人壽獲AA認證標章

2019-02-25 11:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



遠雄人壽今日中午宣布領先企業少數取得網頁無障礙「AA等級」認證標章，為提升網站整體使用的友善度，讓每一位使用者輕鬆取得網站資訊，協助身心障礙人士可透過輔具讀取網頁內容，因此網站遵循無障礙網頁規範，建置設計「無障礙網路空間」，不因軟體環境、硬體設備及本身能力虧損造成使用障礙，真正享受網路帶來便利的數位生活。

此外，遠雄人壽企業網站也設有「金融友善服務專區」，所有保戶服務項目一目了然；以及設計問題分流式的「客戶留言板」，提供身心障礙人士暢通的意見溝通平台；更可依需求選擇預約回電或臨櫃服務，或使用免費客戶服務專線0800-083-083進行線上諮詢。

遠雄人壽落實金融友善服務，近幾年致力打造「網路服務」、「臨櫃服務」及「網路投保」等多項保險服務管道，且關懷身心障礙人士，貼心於企業網站提供無障礙網頁服務，日前更取得國家通訊傳播委員會「網站無障礙規範2.0版」AA等級標章，享有如同要保大眾一般平等合理的金融服務，與便利便捷的網路體驗。

為體貼行動不便的保戶親臨各地服務中心辦理業務，遠雄金融中心貼心設計各項人性化軟硬體設施，包括無障礙空間設施，如室內出入口為「平面走道」，電梯內、外設有「點字呼叫按鈕」、上下樓層設置扶手樓梯及電梯；服務櫃檯配置專門人員，因應訪客特殊需要充分告知、說明，並配備輔具協助填具相關表單。