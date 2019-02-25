Fed升息？降息？ 股市都有戲唱

2019-02-25 10:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



美國聯準會近日公布1月會議紀錄，對於是否再升息的看法陷入分歧，牽動投資人情緒。第一金投信指出，美國目前經濟環境與90年代雷同，因此，若暫緩升息，仍將有助於股市表現；反之，若如市場預期降息，也不見得是壞事，建議投資人採取定期定額策略，長抱創新趨勢型股票基金。

美國聯準會上周公布1月FOMC會議紀錄，重點有二：一是今年內有可能會宣布停止縮表，且不致於傷害經濟；二是刪除「漸進式升息」字眼，未來政策調降將更「有耐心」，不再預期今年內將再升息2碼，但也未提及市場期待的降息話題。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，會議紀錄顯示，聯準會鴿派的基調更加明確，但因為景氣下降的風險升高、通膨展望較去年偏低，導致決策官員對於再升息的看法陷入分歧，所以美股在後兩個交易日呈現先漲後跌表現。

若回顧過去停止升息後美股表現，在後3個月，S&P 500指數平均上漲6.9%；後6個月與後1年，平均累計漲幅進一步拉大到11.1%與20.3%。而聯準會開始降息後，在2000年以前，都是呈現上漲表現，惟2000年後因科技泡沫與金融海嘯衝擊等重大事件，才回檔整理。

陳世杰表示，美國目前的經濟環境與1990~2000年較為雷同，當時正值電腦革命的科技創新與實際產出增長，伴隨著通膨溫和與低失業率，讓股市一片欣欣向榮。

觀察目前AI人工智慧、雲端運算等正帶動工業4.0革新浪潮，景氣亦緩步復甦、無通膨隱憂。陳世杰認為，若聯準會未來暫緩升息，將有助於股市表現；反之，若降息，考量經濟無明顯衰退或泡沫風險下，同樣有機會像90年代一樣，帶來助漲效果，所以建議投資人持續採取定期定額策略，長抱創新趨勢型股票基金。