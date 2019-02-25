三星、華為折疊手機好貴 相關概念股股價好強

2019-02-25 09:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



華為發表折疊機Mate X，定價高達2,299歐元（約新台幣8萬元），成為最高價的手機，預計今年中上市。 記者何佩儒／攝影 分享 facebook 華為於MWC展正式發表自家折疊式手機，採用鷹翼式設計，機身採可轉動360度軸承，正面為6.6吋OLED螢幕，展開後螢幕尺寸可達8吋，Mate亦搭載華為7奈米5G晶片，支援55W快速充電技術。

法人認為，本周市場熱度毫無疑問將聚焦手機族群，主要為MWC正式開展，而折疊式手機則是最主要的亮點，三星已於上周推出折疊式手機Galaxy Fold，華為則展出了Mate X，目前已知中興旗下子品牌Nubia，也將發表小尺寸折疊式手機，TCL則已展出三款折疊式手機原型機，可預期折疊式手機的趨勢，正在興起。

三星與華為預期4月、6月將陸續開賣，價格雖分別高達6萬元與8萬元以上，但今年將是廠商試探消費者接受度階段，法人估計，全年折疊式手機出貨量將低於500萬支。就供應鏈而言，OLED面板、OLED設備、材料與軸承將是主要的受惠對象，亦是折疊式手機的關鍵且唯一零組件。

折疊式手機廠商包含軸承廠新日興(3376)、兆利(3548)，材料相關為明基材 (8215)、達興材料(5234)、達邁(3645)、達運(6120)，OLED設備包含由田 (3455)，近期皆為資金追捧的強勢股，2月以來漲幅多已逾二成。

宏遠投顧副總經理陳國清認為，三星推出摺疊手機，不僅售價高達6萬多台幣，且因折疊後的厚度不利於攜帶方便性，預期銷路有限，近期因折疊手機題材而上漲的股票，要慎防利多落空、股價回跌。