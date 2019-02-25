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外資連10買支撐 瑞軒開紅價揚

2019-02-25 09:57經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

瑞軒（2489）打進小米供應鏈、新增韓系客戶等布局，使其營運升溫，並對今年首季展望樂觀。外資亦看好瑞軒前景，近期加重力道挹注，截至上周五，連10買，近10日買超2,728張。瑞軒獲外資相挺，加上今日台股大盤開紅助攻，股價向上跳空走揚，盤中最高一度漲至12.75元，漲幅超過4%。

瑞軒今年元月合併營收11.31億元，較去年同期成長45.9%，表現不俗。瑞軒對整體營運看好，接下來其越南新廠預計最快4月投產，將以55吋以下電視為主，進軍東南亞市場，亦可望推動營運升溫。

瑞軒外資
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