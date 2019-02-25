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美中談判樂觀、MWC將展開 台股續攻高

2019-02-25 09:25經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

美中貿易談判樂觀情緒高漲，川習會有望在3月下旬展開，美股四大指數全數收漲持續走高，位置都在年線之上，並未見到轉弱跡象。台股受此樂觀情緒感染，加權指數今(25)日開漲，指數續向上攻高，即將面臨去年10月的空方缺口壓力。

蘋果舊機追單題材，帶動買單拉抬蘋概股如大立光(3008)、可成等個股，MWC即將開展，也參展的IC設計公司如聯發科、神盾、信驊等，將會在展中秀出5G、光學指紋辨識及全景影像方案等應用，吸引全球買家目光焦點，股價也有轉熱的現象。

群益投顧則認為，MWC 2019(世界行動通訊大會，舉辦時間為2019年2月25日至2月 28日，地點在西班牙巴塞隆納的Fira De barcelona Gran Via展館)開展，除新手機發表外，5G更是各家廠商的重點。

5G晶片是關鍵環節，高通日前發表第2代5G基頻晶片驍龍X55，目前除了華為使用自家基頻晶片外，多數廠商都將搭載高通的5G基頻產品。蘋果手機獨家供應商英特爾表示，5G晶片會到2020年才會上市。

盤面資金與媒體熱炒5G，相關概念股短線氣勢相繼轉強，適合短線進出，但5G真正會產生營收貢獻，應該會在2020年，群益投顧建議，布局操作步調不用太急。

宏遠投顧副總經理陳國清則指出，台股將面臨10,450點跳空大跌位置，隨時可能出現漲多拉回修正。近期融資已開始大幅增加，籌碼面開始出現零亂的情況，加上近期股市大 漲，市場樂觀氣氛高張，一反先前悲觀氣氛，短線股市有過熱跡象。

此外，陳國清認為，本周四起台股休市放四天，在台股及美股短線漲幅已大之下，擔憂美股可能的漲多修正，台股可能先行拉回修正。

台股受此樂觀情緒感染，加權指數今(25)日開漲，指數續向上攻高，即將面臨去年10...
台股受此樂觀情緒感染，加權指數今(25)日開漲，指數續向上攻高，即將面臨去年10月的空方缺口壓力。報系資料照
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5G台股美股
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