商億-KY今日起開放融資券交易

2019-02-25 09:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



商億-KY（8482）今（25）日起，得為融資融券交易。另外，商億-KY因召開股東常會，3月9日起，停止過戶。台灣證交所提醒投資人注意，停止過戶起日前第6個營業日即本周三（27）日為融券最後回補日，並自同日起停止融券賣出四個營業日。

台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，上市股票商億-KY自2018年8月15日上市至今已滿6個月，且符合前開標準規定，因此公告自今日起得為融資融券交易。