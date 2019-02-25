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第一艘國造潛艦「匿蹤」狂輸阿共…原因很無奈

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今日台股盤前重點掃描

2019-02-25 07:47經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

一、基金質借拍板 台股將添千億活水

金管會拍板開放基金自行質借案，投資人透過信託投資的基金、債券等，可向同一家銀行質押借款，取得資金成數最高五成，國內銀行及OBU同步開放，對象限專業投資人，可藉此提高資金運用效率，市場將釋出上千億元資金活水，有助挹注台股多頭動能。

二、蘋果舊款熱賣 追單台系鏈

蘋果iPhone 6s在印度市場熱銷，當地前兩大電信營運商Vodafone Idea、Bharti Airtel官網均顯示該機種已缺貨，供應鏈傳出，蘋果為此向可成、緯創、大立光等iPhone 6s供應鏈緊急追單兩成，為相關業者淡季營運添柴火。

三、避開大陸 電子代工五雄大擴產

美中貿易談判雖傳出正面訊息，台灣電子代工廠仍不敢鬆懈，持續拓展非中國大陸製造產能，市場法人估計，和碩、廣達、英業達、緯創、仁寶等五大電子代工廠，合計將投入近500億元擴充東南亞、南美或台灣等地產能，以因應客戶為避開美中貿易戰不確定性的訂單需求。

四、華為折疊機賣8萬 比三星貴

不讓三星專美於前，華為在西班牙時間24日、世界行動通訊大會（MWC）開展前夕，也發表折疊手機「Mate X」，但華為折疊機價格比三星更高、達2,299歐元（逾新台幣8萬元），成為最高價的手機，預計今年中上市。

五、台股擁四題材 外資唱多

台股本周迎接228連假，不過在美股連漲，加上美中貿易談判緩和，市場看好指數上攻10,500點大關。外資分析師表示，目前盤面題材熱絡，多頭兵多將廣，建議投資人可瞄準MSCI、MWC、東協概念股及作帳題材股布局。

六、富邦金深耕越南 奪兩個第一

富邦金控旗下台北富邦銀行與富邦產險前進越南十年有成，銀行、產險雙雙位居越南當地台資據點第一多，也是金控進軍越南市場規模之首，加以另一子公司富邦人壽也隨後進駐拓點，富邦金將持續響應「新南向」政策，深耕越南台商與在地化，續朝「亞洲一流金融機構」願景邁進。

七、落後補漲股 掀追價熱潮

儘管今年全球政經局勢仍有不確定變數，但金豬年新春開紅盤後，台股隨美股強勢上揚，以中小型股躍居盤面交投主流，近期「落後補漲股」陸續掀起一波追價熱潮，預期將成為盤面簇擁的人氣指標。

富邦金控台股越南
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