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中美貿易談判將簽MOU 有利本周台股指數續攻

2019-02-24 10:36經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

台股上周末「洗三溫暖」，走勢開低走高，尾盤收在最高點，收在10,322.92點，上漲3.39點、漲幅0.03%；在美股方面，由於市場樂觀美中將簽訂MOU，貿易戰可望往樂觀方向發展，激勵美股周五道瓊工業指數上漲181.18點，三大指數收紅，道瓊與那斯達克指數連續第9週上漲，展望本周台股，專家認為中性偏多，若美中協議順利，短線有機會上攻至10,500點。

台新投顧副總黃文清表示，陸股上周收盤（22日）勁揚，反映中美兩國即將簽訂MOU消息，利多可望延續到下周台股，短期台股有機會上到10,500點，之後就會面臨整理格局。

黃文清指出，中美最後簽訂的協議具體內容，若整體方向往更好的方向發展，將更有利台股盤勢向上。此外，進入3月份會公布許多經濟數據，這也牽動美股後勢發展。

MWC 2019（世界通訊大會）即將在25日於西班牙巴賽隆納登場，眾多品牌廠、網路廠、晶片廠及設備廠都將展示最新技術，包含5G、AI（人工智慧）、車用電子等前瞻技術，而每年的MWC更是手機大廠新機軍火展示重鎮。

全球手機龍頭三星照慣例發表年度旗艦機、S10系列，其最大看點，還是摺疊機Galaxy Fold，是全球第一家主流手機廠推出摺疊機。華為也不甘示弱，預定今（24）日舉辦發表會，推出Mate X，號稱是「全球最快的5G摺疊手機」。

在選股方面，黃文清建議，可以留意落後補漲股，以電子為主流，搭配傳產金融。關注MWC相關類股，包含推出的新手機，受惠的零組件供應鏈、記憶體，甚至是代工廠。

不過，華南投顧董事長儲祥生指出，美股近期強勢，帶動外資一路回頭加碼台股，資金集中在權值股上，讓集中市場表現相對櫃買強勢。此外，櫃買市場先前漲太多，像5G、散熱等強勢族群面臨上攻瓶頸，也導致櫃買表現相對弱勢。

儲祥生表示，本周盤勢多空觀察重點仍是美股，預期台股本周進入盤整格局，指數在上下100點區間震盪，由於近期較無強勢族群，建議選股上避開漲幅過多個股。

台股摺疊手機美股
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