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台股一周／高檔防震 急漲可調節

2019-02-23 13:20聯合晚報 日盛投顧

受惠美國總統持續釋放願意和談訊息，中、美貿易爭端逐漸和緩，支撐國際股市高檔震盪。台股台積電2018年獲利創新高，且未來將逐季配發股利，股價強勢站上年線，帶動加權指數再創波段新高，周五收在10,322.9點，累計一周上漲2.85%；在OTC指數方面，雖然周五未能再創高，但累計一周上漲1.21%。

就加權指數技術面、籌碼面分析：(1)均線：周五台股收連續第五根紅K棒，再創反彈新高，目前短天期均線呈現多頭排列。(2)量能：本周日均成交量擴增1,178億元，後續上漲仍須維持1,100億元成交動能。(3)技術指標：日KD指標高檔轉上、MACD柱狀體走揚。(4)法人籌碼：外資持續在現貨市場買超，期貨未平倉口數累計6萬口以上水準，呈現偏多立場。而OTC指數技術指標略有高檔滑落跡象，但仍未破壞中、長多的走勢。

以盤面架構而言，加權指數以光電、汽車類、其他電子與半導體等族群表現最佳，累計平均一周漲幅超過3.5%；下跌族群僅有生技醫療。加權強勢個股為華東（1418）、迅杰（6243）、玉晶光（3406）、正達（3149）、禾鑫（3049）、中揚光（6668）。OTC指數族群漲勢以通信網路、光電、資訊服務、文化創意與其他電子漲勢最強，平均漲幅超過2%，相關的強勢股包括寶聯通（5450）、元勝（4419）、建榮（5340）、友威科（3580）、華星光（4979）與新鉅科（3630）。

觀察法人買賣超，外資在上市市場買超台積電（2330）、上海商銀（5876）、台泥（1101）、燿華金（2367）、中鋼（2002）、台達電（2308）；上櫃續買頎邦（6147）、美時（1795）、元太（8069），新增新鉅科（3630）、聯亞（3081）、立端（6245）。投信則上市持續買超奇鋐（3017）、台郡（6269）、台光電（2383），並新增京元電（2449）、新日興（3376）與達邁（3645）；上櫃買進世界（5347）、合晶（6182）、由田（3455）、緯軟（6274）、宏捷科（8086）。兩大法人買超類股由原本的權值股，有逐步擴延到電子零組件的中小型。

展望下周，中美貿易協商進入第二輪，市場仍樂觀看待後續發展，惟短線國際股市漲多，且台股面臨前波（10/11）跳空缺口的技術性心理反壓，預期將呈現震盪整理概率大。操作上，建議手中個股若有急漲，可逢高進行調節。中、長期投資人，則留意有年後回補庫存行情的塑化、漲幅落後的的金融相關個股。

台股美股貿易戰櫃買指數台積電
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