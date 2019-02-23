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滬指收復2800點 春季躁動行情火熱

2019-02-23 11:45經濟日報 記者李定強╱即時報導

A股三大指數22日氣勢如虹，滬指收盤時上漲1.91%，收復2,800點整數關口，報2,804.23點；深成指上漲2.36%；創業板指更大漲3.10%，滬深兩市合計成交6,222億人民幣，在券商股領軍之下，行業板塊幾乎全線上揚，滬指周K線呈現七連陽，單周累計上漲4.54%，是2016年3月以來最大周線漲幅，春季躁動行情頗為火熱。

北向資金22日繼續淨流入65.75億人民幣，連續18日淨流入。安聯中國策略基金經理人許廷全表示，整體而言，A股這波行情主要還是由「流動性」所推動，短期基本面資料真空，外資及人行超預期降準推動堪稱上漲的起點，接下來法人、散戶增量資金的湧入，讓行情得以進一步延續。

許廷全指出，值得注意的是，今年5月，MSCI有望納入創業板，如果納入，預計下半年外資可望進一步青睞創業板，借鏡深股通，2016年12月深港通開通後，1年內外資對深交所股票偏好明顯提升；而觀察北上資金，創業板持股比例近兩年有提升趨勢，且目前仍明顯低於全市場創業板市值占比；參考台、韓股經驗，外資對當地具有優勢的新經濟電子科技產業具有明顯偏好。

截至22日收盤，上證綜合指數累計上漲逾12%，春節後延續春季反彈的態勢，背後主要原因是：業績預警風險釋放後，大陸內部政策支持，包括社融規模增加、社融結構改善、盈利改善和經濟復甦，加上海外風險釋放提升了市場風險偏好。

許廷全表示，中國股市由散戶主導，波動在所難免，但從政策面來看，中國人行貨幣政策有望保持寬鬆，去槓桿逐步轉向穩槓桿，財政政策主要在減稅，資金面則在寬鬆政策的基調下，有望延續寬鬆；觀察散戶市為主的Ａ股市場，評價處於歷史底部，還有結構改革、國企改革、持續成長的消費市場及外部資金流等正面利多。

創業外資散戶
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